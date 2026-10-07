МИД РК ведет переговоры о возвращении казахстанцев из зоны боевых действий

МИД Казахстана ведет переговоры о возвращении казахстанцев, которые в видеообращениях в соцсетях просили помочь им вернуться на родину. По этим гражданам уже принимаются необходимые меры, сообщили в ведомстве.

Министерство продолжает работать с обращениями граждан Казахстана, которые находятся в зоне боевых действий. На горячую линию продолжают поступать обращения, каждое из них проверяют, а после проверки готовый список передадут российской стороне.

В МИД уточнили, что постоянно взаимодействуют по этому вопросу с российской стороной на разных уровнях.

Ранее в соцсетях появились видеообращения казахстанцев, которые находятся в России. По их словам, их вынудили подписать документы, связанные с Министерством обороны России, и теперь им грозит отправка в зону боевых действий в Украине.

В другом видео, записанном 5 октября, мужчина рассказал, что группа казахстанцев за рубежом уже больше десяти дней ждет помощи от посольства Казахстана и адвокатов. По его словам, сначала их было около 15 человек, сейчас осталось примерно десять, а до предполагаемой отправки в зону боевых действий оставалось три дня.

МИД впервые прокомментировал эти обращения 2 октября. В ведомстве заявили, что относятся к ситуации с максимальной серьезностью, а защита прав казахстанцев за рубежом для министерства безусловный приоритет. Тогда же сообщили, что некоторые семьи уже обратились за помощью.

В тот же день министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди встретился с временным поверенным в делах России в Казахстане Александром Комаровым. Стороны договорились выработать совместные действия по возвращению казахстанцев на родину. Посол Казахстана в России в ближайшее время должен встретиться с руководством МИД и Министерства обороны России.

Для родственников казахстанцев, оказавшихся в зоне боевых действий, в министерстве работает специальная горячая линия. В МИД просят сообщать сведения о гражданах не из СМИ, а напрямую от самих людей или их родных.

Чтобы защитить граждан, министерству нужны их фамилии и имена, даты рождения, предполагаемое местонахождение и условия трудовых контрактов, которые они заключили. В МИД напомнили, что у ведомства есть практический опыт возвращения соотечественников из зон боевых действий в разных странах и регионах.