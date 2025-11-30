Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением в связи с очередной атакой на инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в акватории морского порта Новороссийска, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее стало третьим инцидентом, направленным против исключительно гражданского объекта, работа которого защищена нормами международного права.

Казахстан, как ответственный участник мирового энергетического рынка, выразил обеспокоенность действиями, которые создают угрозу стабильности глобальных поставок энергоносителей. В МИД отметили, что КТК играет ключевую роль в обеспечении устойчивости мировой энергетической системы.

Кроме того, официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что Казахстан рассматривает произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям между Казахстаном и Украиной, и ожидает от украинской стороны принятия мер для недопущения подобных инцидентов в будущем.

МИД также подтвердил, что Казахстан продолжит выступать за сохранение бесперебойности и безопасности энергетической инфраструктуры, имеющей международное значение.

Напомним, атака беспилотных катеров повредила причальное устройство на терминале КТК.