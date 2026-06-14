МИД Казахстана взял на контроль дело исчезнувшего в США казахстанца
Личные документы и банковские карты парня остались дома.
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Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило, что держит на контроле ситуацию с исчезновением гражданина Казахстана Асета Куралбая в городе Чикаго (США).
По информации ведомства, казахстанские дипломаты находятся на связи с компетентными органами США и участвуют в выяснении обстоятельств произошедшего.
«Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке также поддерживает постоянный контакт с родственниками гражданина. Ситуация находится на контроле Министерства иностранных дел Республики Казахстан», — сообщили в МИД.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о пропаже 24-летнего гражданина Казахстана Асета Куралбая, проживавшего в штате Иллинойс. Согласно опубликованным данным, он находился в районе Форд-Хайтс, расположенном недалеко от Чикаго.
По словам родственников, последний раз Асет Куралбай выходил на связь 2 июня. С 7 июня его мобильный телефон оказался отключен.
Также сообщается, что его личные документы и банковские карты остались дома.
Кроме того, 10 июня полиция обнаружила принадлежащий ему автомобиль Toyota Camry с государственным номером DP 86722. Однако местонахождение самого казахстанца до сих пор остается неизвестным.
Родственники просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем или видел его в последние дни, связаться с ними по телефону: +7 (702) 575-47-47.
Поиски Асета Куралбая продолжаются.
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