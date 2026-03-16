Министерство иностранных дел Китая поздравило Казахстан с проведением республиканского референдума по новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Как сообщает китайское издание Global Times, заявление прозвучало 16 марта на брифинге официального представителя МИД КНР Линь Цзяня. В ходе пресс-конференции журналист Центрального телевидения Китая поинтересовался, как китайская сторона оценивает состоявшийся 15 марта в Казахстане общенациональный референдум.

Линь Цзянь отметил, что Казахстан успешно провел голосование, и китайская сторона выражает по этому поводу свои поздравления. По его словам, Китай как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнер рад видеть, что Казахстан сохраняет долгосрочную стабильность и общественное процветание.

Он также подчеркнул, что в Пекине уверены: под руководством президента Касым-Жомарта Токаева страна сможет добиться новых значительных успехов в государственном строительстве, а цель построения «Справедливого Казахстана» будет успешно реализована.

Представитель МИД КНР добавил, что Китай придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов совместно с Казахстаном укреплять взаимовыгодное сотрудничество и выводить казахстанско-китайское партнерство на новый уровень.