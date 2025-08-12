МИД КНДР потребовал от Израиля покинуть сектор Газа
Действия Израиля в Газе нарушают международное право.
Министерство иностранных дел КНДР осудило планы Израиля по установлению полного контроля над городом Газой и потребовало немедленного ухода из сектора Газа, передает BAQ.KZ.
Как пишет ТАСС, заявление официального представителя ведомства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В Пхеньяне подчеркнули, что решение израильского кабинета министров о захвате всей территории палестинского сектора Газа нарушает международное право и "откровенно демонстрирует разбойническую сущность, выражающуюся в стремлении присвоить признанную международным сообществом палестинскую территорию".
Дипломат назвал недопустимыми односторонние попытки изменить территориальную принадлежность сектора Газа и его демографический состав, призвав Израиль прекратить "противоправное вооружённое нападение" на палестинцев.
Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план по установлению полного контроля над Газой и расширению военной операции в анклаве.
