Лидеры Таиланда и Камбоджи Пхумтхам Вечаячай и Хун Манет в понедельник проведут переговоры в Малайзии после того, как 24 июля на границе двух стран произошли вооруженные столкновения между военными, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

О дате переговоров сообщил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан.

"У меня была возможность поговорить с министрами иностранных дел как Таиланда, так и Камбоджи. Они согласны с тем, что никакая другая страна не должна быть вовлечена в этот вопрос. Они полностью доверяют Малайзии и попросили меня быть посредником", - приводит агентство Bernama слова министра.

Он также добавил, что ожидает телефонного звонка от госсекретаря США Марко Рубио, поскольку США выразили готовность быть посредниками.