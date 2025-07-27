МИД Малайзии: Таиланд и Камбоджа сядут за стол переговоров 28 июля
США выразили готовность быть посредниками в переговорах.
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Лидеры Таиланда и Камбоджи Пхумтхам Вечаячай и Хун Манет в понедельник проведут переговоры в Малайзии после того, как 24 июля на границе двух стран произошли вооруженные столкновения между военными, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
О дате переговоров сообщил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан.
"У меня была возможность поговорить с министрами иностранных дел как Таиланда, так и Камбоджи. Они согласны с тем, что никакая другая страна не должна быть вовлечена в этот вопрос. Они полностью доверяют Малайзии и попросили меня быть посредником", - приводит агентство Bernama слова министра.
Он также добавил, что ожидает телефонного звонка от госсекретаря США Марко Рубио, поскольку США выразили готовность быть посредниками.
"Однако я считаю, что лучше, если сначала Малайзия выступит посредником, поскольку это внутреннее дело АСЕАН, и Малайзия как председатель АСЕАН должна играть эту роль", - добавил министр.
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