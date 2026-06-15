Почему США отказывают казахстанцам в визах: ответ МИД Казахстана
Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев заявил, что около 45% отказов в визах США связаны с несоответствием документов требованиям.
Сегодня 2026, 16:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:46Сегодня 2026, 16:46
160Фото: Архив BAQ.KZ
Порядка 45% казахстанцев получают отказ в визе США из-за несоответствия документов установленным требованиям. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Причина отказов – документы и соблюдение требований
Самое читаемое
- Левый берег Астаны на пять дней останется без горячей воды: опубликован список адресов
- Пропавшего месяц назад жителя Рудного нашли мертвым в камышах
- В Актобе открываются новые общественные пространства
- Мужчина упал в Иртыш с подвесного моста в Семее
- В окрестностях Алматы обследовали селевую обстановку