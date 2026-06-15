Почему США отказывают казахстанцам в визах: ответ МИД Казахстана

По словам Ерлана Жетыбаева, решение о выдаче визы принимается на основе представленного пакета документов и соблюдения заявителем всех установленных требований.

"В первую очередь это связано с соответствием документов. Есть определённый перечень документов, который заявитель подаёт. Если документы соответствуют требованиям, если не было каких-либо нарушений со стороны гражданина и всё в порядке, тогда принимается решение о выдаче визы", – пояснил он.

Спикер добавил, что при возникновении вопросов заявителям могут предложить предоставить дополнительные сведения или документы.

"Насколько мне известно, в большинстве случаев после предоставления дополнительных документов граждане получают одобрение", – отметил официальный представитель МИД.

Данных о преимуществе россиян нет

Комментируя информацию о том, что гражданам России якобы чаще одобряют визы США при обращении через Казахстан, Ерлан Жетыбаев заявил, что такой статистики у МИД нет.

"Относительно второй части вопроса про россиян и возможный более высокий процент одобрения такой информации нет. Насколько я знаю, со стороны посольства США не было ни заявлений, ни публикации подобной статистики", – сказал он.

По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально, а причины отказов чаще всего связаны с техническими аспектами оформления документов.

"Причиной таких отказов в основном являются вопросы, связанные с документами и соответствием предъявляемым требованиям. Бывают разные ситуации: ошибки при заполнении анкеты, вопросы по страховке, билетам и другим документам. Каждый случай рассматривается индивидуально", – заключил Ерлан Жетыбаев.

В МИД подчеркнули, что корректное оформление документов и соблюдение всех визовых требований остаются ключевыми условиями для получения визы США.