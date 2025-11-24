МИД Палестины призвал мировое сообщество остановить атаки на Газу
Ведомство осудило нападения на мирных жителей.
Министерство иностранных дел Палестины выступило с жестким заявлением, осудив израильские удары по гражданскому населению в секторе Газа и обратившись к мировому сообществу с призывом о незамедлительном вмешательстве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
В ведомстве подчеркнули, что "экстремистское израильское правительство продолжает массовые убийства в Газе".
"Мы самым решительным образом осуждаем эти нападения на мирных жителей", - говорится в заявлении.
МИД Палестины потребовал "срочного международного вмешательства для прекращения массовых убийств гражданских лиц", отметив, что продолжающиеся атаки "противоречат всем усилиям по достижению международного мира".
Ранее представитель Управления гражданской обороны Газы Махмуд Басаль сообщил, что в результате ударов израильской армии, нанесённых вопреки соглашению от 10 октября, погибли 22 палестинца, среди них - женщины и дети.
