На фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным предупреждением для своих граждан, находящихся в Исламской Республике Иран и Государстве Израиль, передает BAQ.KZ. Ведомство рекомендует казахстанцам проявлять крайнюю осторожность, соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.

"Просим соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями данных стран, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК", - говорится в заявлении МИД.

Несмотря на растущую напряжённость, все посольства и консульства РК в указанных странах продолжают работу в штатном режиме. Казахстанцы могут обратиться за помощью или консультацией в любой момент.

Контактные данные для экстренной связи:

Посольство в Иране (Тегеран): +98 936 208 4672 (WhatsApp)

Генконсульство в Горгане: +98 912 298 0350, +7 701 771 3401 (WhatsApp)

Консульство в Бандер-Аббасе: +98 930 298 5703 (WhatsApp)

Посольство в Израиле (Тель-Авив): +972 53 631 5213, +972 55 273 3813, +7 700 111 3196 (WhatsApp)

МИД РК (Астана): +7 7172 72 05 00

МИД подчеркивает, что ситуация развивается, и настоятельно рекомендует гражданам регулярно проверять официальную информацию, особенно перед поездками или планированием маршрутов в пределах указанных государств.