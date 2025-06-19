МИД предупреждает казахстанцев о росте опасности в Израиле и Иране
В ведомстве предупреждают об угрозе эскалации.
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На фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным предупреждением для своих граждан, находящихся в Исламской Республике Иран и Государстве Израиль, передает BAQ.KZ. Ведомство рекомендует казахстанцам проявлять крайнюю осторожность, соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.
"Просим соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями данных стран, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК", - говорится в заявлении МИД.
Несмотря на растущую напряжённость, все посольства и консульства РК в указанных странах продолжают работу в штатном режиме. Казахстанцы могут обратиться за помощью или консультацией в любой момент.
Контактные данные для экстренной связи:
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Посольство в Иране (Тегеран): +98 936 208 4672 (WhatsApp)
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Генконсульство в Горгане: +98 912 298 0350, +7 701 771 3401 (WhatsApp)
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Консульство в Бандер-Аббасе: +98 930 298 5703 (WhatsApp)
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Посольство в Израиле (Тель-Авив): +972 53 631 5213, +972 55 273 3813, +7 700 111 3196 (WhatsApp)
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МИД РК (Астана): +7 7172 72 05 00
МИД подчеркивает, что ситуация развивается, и настоятельно рекомендует гражданам регулярно проверять официальную информацию, особенно перед поездками или планированием маршрутов в пределах указанных государств.
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