МИД рекомендовал казахстанцам воздержаться  поездок в страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам внимательно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока и по возможности воздержаться от необязательных путешествий до полной стабилизации ситуации в регионе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, отвечая на вопрос журналистов о возможных ограничениях и изменениях правил въезда в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона.

По его словам, внешнеполитическое ведомство продолжает публиковать актуальную информацию о требованиях для въезда в различные государства.

"Мы призываем граждан очень внимательно относиться к планированию своих поездок и обязательно учитывать ситуацию в стране, куда они направляются", – заявил Ерлан Жетыбаев.

В ведомстве выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.