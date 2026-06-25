МИД рекомендовал казахстанцам воздержаться поездок в страны Ближнего Востока
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам внимательно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока и по возможности воздержаться от необязательных путешествий до полной стабилизации ситуации в регионе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, отвечая на вопрос журналистов о возможных ограничениях и изменениях правил въезда в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона.
По его словам, внешнеполитическое ведомство продолжает публиковать актуальную информацию о требованиях для въезда в различные государства.
"Мы призываем граждан очень внимательно относиться к планированию своих поездок и обязательно учитывать ситуацию в стране, куда они направляются", – заявил Ерлан Жетыбаев.
В ведомстве выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы надеемся на скорейшее достижение взаимоприемлемых решений, способствующих обеспечению мира и безопасности в этом регионе", – отметил спикер.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса