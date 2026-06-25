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МИД рекомендовал казахстанцам воздержаться  поездок в страны Ближнего Востока

Сегодня 2026, 15:55
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Istockphoto Сегодня 2026, 15:55
Сегодня 2026, 15:55
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Фото: Istockphoto

Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам внимательно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока и по возможности воздержаться от необязательных путешествий до полной стабилизации ситуации в регионе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев, отвечая на вопрос журналистов о возможных ограничениях и изменениях правил въезда в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона.

По его словам, внешнеполитическое ведомство продолжает публиковать актуальную информацию о требованиях для въезда в различные государства.

"Мы призываем граждан очень внимательно относиться к планированию своих поездок и обязательно учитывать ситуацию в стране, куда они направляются", – заявил Ерлан Жетыбаев.

В ведомстве выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы надеемся на скорейшее достижение взаимоприемлемых решений, способствующих обеспечению мира и безопасности в этом регионе", – отметил спикер.

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