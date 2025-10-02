Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров выступил на XVI Евразийский форуме KAZENERGY, отметив, что Казахстан формирует комплексный подход к привлечению инвестиций, в котором особое внимание уделяется национальным инвесторам, цифровизации и искусственному интеллекту. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

По его словам, роль МИД в системе инвестпривлечения усилилась после передачи полномочий в 2019 году, что позволило эффективнее работать с иностранными инвесторами через зарубежные представительства. Однако, подчеркнул Куантыров, приоритет сегодня должен быть на внутренние вложения.

"Мы не должны делать акцент только на иностранных инвестициях. Сейчас нет разницы между зарубежным и отечественным инвестором — всё регулируется предпринимательским кодексом. Но в первую очередь это должен быть национальный инвестор. Создание Ассоциации национальных инвесторов стало мощным сигналом вкладывать средства в развитие страны", — сказал он.

Куантыров отметил, что Казахстан остаётся открытым для вывода капитала, что является плюсом для доверия, однако ключевой задачей остаётся удержание ресурсов внутри страны. По его словам, деньги должны работать на экономику, а не лежать "под матрасом" или уходить в зарубежные активы.

Он также подчеркнул, что в сфере госуправления начался процесс оптимизации с использованием искусственного интеллекта и цифровых решений.

"Искусственный интеллект будет внедрён как инструмент повышения эффективности госуправления и инвестпривлечения. Мы постепенно убираем ненужные пласты бюрократии, внедряем виртуальных помощников, переводим часть процессов на аутсорсинг. Это позволит быстрее реагировать на запросы бизнеса и инвесторов", — отметил замглавы МИД.

Отдельно он остановился на Национальной инвестиционной платформе, запущенной в прошлом году. По его словам, она стала удобным инструментом для мониторинга и координации проектов с участием региональных госорганов и частных инвесторов.

"В мире сегодня идёт серьёзная конкуренция за инвестиции. Прямые иностранные вложения в 2024 году снизились на 11%, и Казахстан тоже почувствовал это снижение. Но в то же время структура инвестиций изменилась: если в 90-х 75% шло в нефтегаз и металлургию, то сейчас на эти сферы приходится лишь 35%, остальное — на обрабатывающую промышленность", — подчеркнул он.

Куантыров отметил, что важным направлением остаётся развитие нефтегазохимии. Новый закон, разрабатываемый KAZENERGY, по его словам, позволит увеличить добавленную стоимость продукции в 10–20 раз.