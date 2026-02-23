Посольство Казахстана в Мексике внимательно отслеживает развитие ситуации в стране и поддерживает постоянную связь с соотечественниками, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает BAQ.KZ.

– Гражданам Казахстана рекомендовано сохранять спокойствие, проявлять бдительность и оставаться в безопасных местах. В настоящее время на консульском учёте в Посольстве Республики Казахстан в Мексике состоят 35 граждан страны, – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Мексике начались беспорядки после убийства главы наркокартеля Немесио Осегера Сервантес – более известныго как "Эль Менчо" (El Mencho).