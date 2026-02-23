В Мексике находятся 35 казахстанцев – МИД РК
Сегодня 2026, 16:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:54Сегодня 2026, 16:54
125Фото: nytimes.com
Посольство Казахстана в Мексике внимательно отслеживает развитие ситуации в стране и поддерживает постоянную связь с соотечественниками, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает BAQ.KZ.
– Гражданам Казахстана рекомендовано сохранять спокойствие, проявлять бдительность и оставаться в безопасных местах. В настоящее время на консульском учёте в Посольстве Республики Казахстан в Мексике состоят 35 граждан страны, – сообщили в ведомстве.
Напомним, в Мексике начались беспорядки после убийства главы наркокартеля Немесио Осегера Сервантес – более известныго как "Эль Менчо" (El Mencho).
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками