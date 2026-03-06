Более 3300 казахстанцев вернулись домой из стран Ближнего Востока
С начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов.
Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами продолжает работу по возвращению казахстанцев из зоны ближневосточного конфликта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжат координировать работу на местах и поддерживать постоянную связь с соотечественниками в зоне эскалации до полного завершения эвакуации.
