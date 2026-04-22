Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал информацию о том, что 22-летний казахстанец Ернур Алмахан был приговорен в ОАЭ к пожизненному лишению свободы, передает BAQ.KZ.

По его словам, речь идет о решении суда первой инстанции города Дубая, которое пока не вступило в окончательную силу, поскольку по делу уже подана апелляция. В связи с этим вопрос об экстрадиции на данном этапе не рассматривается. Сейчас, отметил он, первоочередной задачей является завершение всех судебных процедур, после чего могут быть приняты дальнейшие решения.

Бакаев также сообщил, что в процесс вовлечены адвокаты, а Генеральное консульство Казахстана в Дубае оказывает необходимое содействие.

Кроме того, он уточнил, что родственники осужденного в Министерство иностранных дел не обращались.

Замминистра отметил, что казахстанцу вменяются тяжкие нарушения законодательства, однако от детальных комментариев воздержался, сославшись на материалы судебного решения.

«Речь идет о ряде нарушений законодательства, причем тяжких. Я не хотел бы вдаваться в детали. Думаю, достаточно поднять судебное решение - там все нарушения подробно указаны».

Он подчеркнул, что защитой казахстанца уже занимаются нанятые адвокаты. Со своей стороны Министерство иностранных дел Казахстана, а также посольство и Генеральное консульство в Дубае оказывают необходимое содействие, поскольку в таких ситуациях государство всегда обеспечивает защиту прав своих граждан.