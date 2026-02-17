Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало публикации зарубежных СМИ и в социальных сетях о якобы службе граждан Казахстана в армии Израиля. В материалах также упоминаются лица с двойным гражданством, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ранее в открытых источниках была опубликована таблица со ссылкой на данные организации Hatzlacha, верифицированные аналитическим подразделением Al Jazeera (Sanad). В ней утверждалось, что 189 человек с гражданством Казахстана якобы проходили службу в армии Израиля, имея двойное гражданство, ещё 3 человека были указаны как лица с множественным гражданством. Публикация вызвала общественный резонанс и вопросы о правовом статусе таких данных.

В ответ на запрос редакции BAQ.KZ в Министерстве иностранных дел РК сообщили, что ведомство не располагает информацией о месте проживания или деятельности всех граждан Казахстана за рубежом, поскольку консульский учёт осуществляется исключительно на добровольной основе.

– Постановка граждан Республики Казахстан на консульский учёт осуществляется исключительно на добровольной основе. В этой связи, Министерство не располагает информацией о месте проживания либо деятельности всех граждан Казахстана за рубежом. Как вам известно, в соответствии с законодательством Республики Казахстан двойное гражданство не признается. Учёт по признаку прохождения военной службы в вооружённых силах иностранных государств в компетенцию Министерства не входит, – сообщили в МИД РК.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что не комментируют материалы, не основанные на официальных данных государственных органов.