В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространяемую в информационном пространстве информацию о якобы готовности страны принять беженцев из государств Ближнего Востока. С разъяснением на брифинге выступил официальный представитель МИД Ерлан Желдыбаев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ерлана Желдыбаева, на сегодняшний день никаких официальных обращений от государств региона или международных организаций по вопросу приема беженцев в Казахстан не поступало.

«В связи с распространяемой в информационном пространстве публикацией о том, что Казахстан якобы готов принять беженцев из стран Ближнего Востока, считаю необходимым внести следующее разъяснение. Прежде всего, в ходе соответствующего комментария было констатировано отсутствие каких-либо официальных обращений со стороны государств региона или международных организаций по вопросу приема беженцев в Казахстан. Подчеркиваю, таких обращений не было, не поступало», - сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ранее речь шла лишь о наличии в Казахстане протокола по приему беженцев.