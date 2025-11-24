В МИД не знают сколько граждан Казахстана находится в Ливане
МИД РК не располагает точными данными о том, сколько граждан Казахстана сейчас находится в Ливане, однако казахстанское посольство в Бейруте поддерживает постоянную связь с местными властями. Об этом сообщил председатель Комитета международной информации - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства, передает BAQ.KZ.
По его словам, в министерстве опираются в первую очередь на информацию, собранную в ходе прошлогодней эвакуации.
"Точная информация о том, есть ли там наши граждане, мы не имеем, но наше посольство там находится на связи с местными властями. И, как вы знаете, в прошлом году, кажется, мы вывозили наших граждан.
Если они уже самостоятельно не вернулись туда, на место своего проживания, то другой информацией мы не владеем", - отметил представитель МИД.
23 ноября Израиль нанес авиаудары по столице Ливана. Международные СМИ заявили, что целью в Бейруте был один из участников "Хезболлы".
