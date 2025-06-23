МИД РК выступил с заявлением по обострению ситуации на Ближнем Востоке
Казахстан выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.
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На фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного недавними военными действиями США против Ирана, Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением, выразив глубокую обеспокоенность происходящим, передает BAQ.KZ. В Астане предупреждают: последствия конфликта могут выйти далеко за рамки региона и угрожать международной безопасности в целом.
"Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН", - подчеркивают в ведомстве.
Казахстан, имеющий стратегическое положение в прикаспийском регионе и развивающий с Ираном тесные связи в экономике, логистике и гуманитарной сфере, внимательно отслеживает развитие событий. В заявлении МИД подчёркивается: любые разногласия должны решаться исключительно дипломатическим путём.
Особое внимание Казахстан уделяет вопросам нераспространения ядерного оружия - теме, которой страна традиционно придаёт большое значение. Отказавшись от ядерного арсенала сразу после обретения независимости, Казахстан продолжает выступать за ядерную безопасность как одну из основ миропорядка.
"Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем", - добавили в МИДе.
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