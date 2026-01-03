МИД России потребовал от США освободить Мадуро
В Министерстве иностранных дел России выступили с жёстким заявлением в адрес властей США, призвав немедленно освободить президента Венесуэлы Николас Мадуро и его супругу, передает BAQ.KZ.
"В связи с подтверждёнными сведениями о нахождении Президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", — говорится в официальном заявлении Министерство иностранных дел Российской Федерации.
В МИД также подчеркнули, что любые разногласия между Соединённые Штаты Америки и Венесуэла должны решаться исключительно дипломатическим путём — на основе диалога и уважения принципов международного права.
Российская сторона акцентировала внимание на недопустимости давления на суверенные государства и вмешательства во внутренние дела других стран, отметив, что подобные действия подрывают основы глобальной стабильности.
