Россия направила Японии официальный протест в связи с проведением масштабных военных учений Joint Exercise 2025, которые проходят на всей территории страны, включая районы острова Хоккайдо, расположенные недалеко от российских границ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.

В Москве выразили обеспокоенность тем, что на японской базе Ивакуни до сих пор остаётся батарея американского ракетного комплекса Typhon, использованного в рамках прошлых американо-японских учений Resolute Dragon 25. Этот комплекс способен запускать ракеты средней и меньшей дальности.

Российская сторона подчеркнула, что такие действия создают угрозу национальной безопасности и оставила за собой право предпринять ответные меры для её защиты.