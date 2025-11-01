МИД России выразил протест Японии из-за военных учений Joint Exercise 2025
Москва заявила, что маневры у российских границ угрожают безопасности страны.
Россия направила Японии официальный протест в связи с проведением масштабных военных учений Joint Exercise 2025, которые проходят на всей территории страны, включая районы острова Хоккайдо, расположенные недалеко от российских границ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.
В Москве выразили обеспокоенность тем, что на японской базе Ивакуни до сих пор остаётся батарея американского ракетного комплекса Typhon, использованного в рамках прошлых американо-японских учений Resolute Dragon 25. Этот комплекс способен запускать ракеты средней и меньшей дальности.
Российская сторона подчеркнула, что такие действия создают угрозу национальной безопасности и оставила за собой право предпринять ответные меры для её защиты.
