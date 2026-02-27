Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует гражданам временно воздержаться от посещения Исламской Республики Иран из-за сохраняющейся напряжённой обстановки, передает BAQ.KZ.

Тем, кто уже находится в Иране, советуют покинуть страну, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и строго следовать инструкциям местных властей.

Также гражданам РК настоятельно рекомендуют тщательно планировать поездки в страны Ближнего Востока, учитывая возможность резкого обострения ситуации.

Дипломатические учреждения Казахстана в Иране продолжают работу в штатном режиме, открыты линии связи для казахстанцев и их родственников для получения актуальной информации.

Министерство иностранных дел РК:

+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат, в будние дни – с 19:00 до 09:00, в выходные дни – круглосуточно);

+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы).



Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);

Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, №83

(83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).

Электронная почта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com



Генеральное консульство РК в г. Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp);

Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина

(Edalat 97, Gorgan).

Электронная почта: gorgan@mfa.kz



Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);

Адрес: г. Бандер Аббас, ул.Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7

(1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).

Электронная почта: kzvisabnd@gmail.com