Несмотря на стереотип о том, что поколение Z активно захватывает рынок труда и уверенно обходит старшие поколения по доходам, официальная статистика показывает совершенно иную картину, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным Бюро национальной статистики, опубликованным в начале ноября, молодые казахстанцы в возрасте от 16 до 24 лет остаются самыми низкооплачиваемыми работниками. Средняя номинальная заработная плата зумеров в 2025 году составляет всего 279,9 тыс. тенге, тогда как у сотрудников других возрастных групп она стабильно превышает 400 тыс. тенге.

Лидерами по уровню доходов являются миллениалы — люди от 25 до 44 лет, в особенности работники среднего возраста с накопленным стажем. В категории 35–44 лет средняя зарплата достигает 455,1 тыс. тенге, что остаётся самым высоким показателем по стране. Представители поколения X получают немного меньше — около 430 тыс. тенге. Более старшие сотрудники зарабатывают в среднем 377,4 тыс. тенге, а среди работающих пенсионеров эта сумма снижается до 337,3 тыс. тенге.

Динамика роста зарплат также неоднородна: самые значительные прибавки фиксируются у наиболее обеспеченных возрастных групп. У работников 35–44 лет доходы выросли за год на 14,5%, у сотрудников 45–54 лет — на 15,3%. Пенсионеры же ощутили минимальный рост — всего 5,9%.

Не менее выразительный разрыв наблюдается и в зависимости от уровня образования. Самые высокие зарплаты получают специалисты с послевузовским образованием — 672,5 тыс. тенге в 2025 году. Выпускники вузов зарабатывают примерно на треть меньше — около 497,6 тыс. тенге. А работники со средним образованием имеют самый низкий доход — 289,7 тыс. тенге, демонстрируя и самую медленную динамику роста.

В целом по стране средняя номинальная заработная плата продолжает расти: в третьем квартале текущего года она достигла 429,4 тыс. тенге, что более чем в два раза превышает показатели 2019 года. Однако региональный разрыв становится всё более заметным. Наибольшие доходы фиксируются в ресурсных регионах, где развита нефтяная или горнодобывающая промышленность: в Атырауской области средняя зарплата составляет 633,3 тыс. тенге, в Мангистауской — 580,9 тыс., в Улытауском регионе — 533,6 тыс. При этом не все жители этих областей получают такие суммы — преимущество остаётся за трудящимися в добывающих секторах.

В противоположной группе находятся области с самыми низкими доходами. В Северо-Казахстанской, Жетысусской и Туркестанской средняя зарплата едва превышает 293–295 тыс. тенге. Разрыв между регионами продолжает расширяться, показывая всё более выраженную зависимость доходов от структуры местной экономики.

В разрезе видов деятельности лидерами по уровню зарплат остаются руководители и госслужащие, хотя внутри этой категории наблюдается заметный разброс. Руководители значительно поднимают общий показатель, в результате чего средняя зарплата группы достигает 685,9 тыс. тенге, тогда как государственные служащие зарабатывают около 338,6 тыс. Последовательно высокие доходы фиксируются у работников промышленности, транспорта и строительства, а также операторов оборудования и водителей — свыше 460 тыс. тенге. Наименее оплачиваемыми остаются неквалифицированные работники, чей доход не превышает 180,2 тыс. тенге.

Гендерная статистика по-прежнему демонстрирует ощутимый разрыв: мужчины в среднем зарабатывают больше женщин. Наиболее выраженная разница — 26,3% — наблюдается в промышленности, тогда как в сфере услуг и продаж разрыв сокращается до 4,1%.

Если рассматривать распределение доходов среди всех наёмных работников, то самая многочисленная группа — граждане, получающие от 300 до 400 тыс. тенге. Таких насчитывается около миллиона человек, что составляет 31,1% от всех занятых. Ещё по 21% получают от 100 до 200 тыс. тенге и от 200 до 300 тыс. соответственно. Лишь 23% работников зарабатывают выше средней зарплаты по стране — от 500 тыс. тенге и выше, а по-настоящему высокие доходы, превышающие 1,1 млн тенге, имеют только 3,9% казахстанцев.

Таким образом, данные БНС показывают: эра зумеров на рынке труда ещё не наступила. Главные финансовые возможности по-прежнему сосредоточены в руках более опытных поколений, а уровень образования, регион проживания и отрасль деятельности остаются ключевыми факторами, определяющими доходы казахстанцев.