Мигрантам придется покинуть США для оформления грин-карты

Президент США Дональд Трамп заявил, что временные мигранты, находящиеся в стране по визам, должны выезжать из США, если они хотят получить "зелёную карту".

По данным Службы гражданства и иммиграции США, теперь иностранцы с временными визами – туристическими, студенческими или рабочими должны оформлять грин-карту через консульства США в своих странах.

Это означает, что тем, кто находится в США и хочет получить постоянный статус, придётся выехать из страны для подачи документов, за исключением отдельных чрезвычайных случаев.

Сейчас некоторые мигранты подают на грин-карту, находясь в США, например после брака, трудоустройства или воссоединения семьи. Рассмотрение таких заявлений может длиться годами, и в это время их визы продлеваются.

Власти США объясняют, что новая мера направлена на усиление контроля над иммиграционной системой и снижение случаев нелегального пребывания.

По словам представителя Службы гражданства и иммиграции США Зака Калера, такой подход должен сделать систему "более справедливой и эффективной".