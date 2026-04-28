В Казахстане планируют автоматизировать процесс выдачи и продления разрешений для трудовых иммигрантов. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Согласно нововведениям, процедура полностью перейдет в онлайн-формат и будет доступна через порталы eGov.kz и migration.enbek.kz.

Главная цель изменений - упростить и ускорить процесс получения разрешений. Теперь соискателям не нужно лично посещать Центры обслуживания населения: оформить или продлить право на работу в домашнем хозяйстве можно дистанционно из любого региона страны.

Новая система также значительно облегчает сбор документов. Трудовым иммигрантам больше не придется загружать медицинские справки или данные о страховании - система будет автоматически получать всю необходимую информацию из государственных баз данных в режиме реального времени.

Кроме того, весь процесс - от подачи заявки до принятия решения местными исполнительными органами - станет прозрачным. Пользователи смогут отслеживать статус заявки онлайн, что позволит снизить вероятность ошибок, исключить влияние человеческого фактора и уменьшить административные барьеры.

При этом базовые условия остаются без изменений: разрешение будет выдаваться на срок от 1 до 12 месяцев в рамках установленной квоты.

Отмечается, что соответствующий проект документа вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».