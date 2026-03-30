Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало ситуацию после массовой драки в Усть-Луга, в которой участвовали вахтовики, в том числе граждане РК, передает BAQ.kz.

Что произошло

По данным МИД, 28 марта сотрудники Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге встретились с гражданами РК, работающими в вахтовом поселке, включая задержанных участников конфликта.

Отмечается, что в беспорядках участвовали несколько сотен человек. Сразу после инцидента было задержано более 30 человек — граждан разных стран.

Что с казахстанцами

После проведения первичных следственных действий большинство задержанных отпустили.

Однако в отношении ряда лиц, включая граждан Казахстана, судом вынесены решения об административном аресте сроком на 10 суток.

Кроме того, трое граждан РК остаются под следствием.

В МИД подчеркнули, что пострадавших среди казахстанцев нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Всем оказывается необходимая консульско-правовая поддержка.

Что сейчас происходит на месте

Также была проведена встреча с участием работников предприятия, представителей правоохранительных органов России, работодателя и охранной компании.

Стороны обсудили причины конфликта и меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

В настоящее время обстановка в вахтовом поселке остается спокойной, следственные действия продолжаются.

Напомним, конфликт произошел в ночь на 26 марта на объекте компании «Велестрой». По предварительным данным, он носил бытовой характер и не имел межнациональной подоплеки.

Ранее в МИД заявляли, что ситуация находится на особом контроле, а казахстанские дипломаты взаимодействуют с правоохранительными органами России для установления всех обстоятельств.