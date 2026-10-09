Миграционные услуги в Казахстане перевели в онлайн: что можно оформить
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Часть миграционных услуг в Казахстане можно получить полностью онлайн через портал migration.enbek.kz. Через него принимают заявления на присвоение статуса қандас, включение в региональную квоту, оформление разрешений для трудовых иммигрантов и привлечение иностранной рабочей силы, передает BAQ.KZ.
Портал рассчитан сразу на несколько категорий пользователей – граждан Казахстана, этнических казахов, иностранцев, работодателей и инвесторов. Набор доступных услуг зависит от выбранной роли.
Главное отличие сервиса в том, что основные этапы можно пройти дистанционно: зарегистрироваться, заполнить персональные данные, подать заявление и затем отслеживать его рассмотрение в личном кабинете.
Что можно оформить через портал
Среди доступных услуг:
- присвоение статуса қандас;
- включение в региональную квоту приема қандасов;
- оформление разрешения на трудоустройство трудовых иммигрантов;
- получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;
- другие услуги в сфере миграции.
Для начала необходимо зарегистрироваться на migration.enbek.kz с помощью электронной почты и создать учетную запись.
После входа пользователь заполняет раздел «Персональные данные». Если у иностранца есть ИИН, часть информации может автоматически подтянуться из государственных систем. Остальные сведения нужно внести самостоятельно.
Затем можно выбрать нужную услугу, заполнить электронное заявление и отправить его на рассмотрение.
Статус заявления можно проверить онлайн
После подачи заявления информация о его рассмотрении отображается в личном кабинете. Там же появляются уведомления о дальнейших действиях и результате оказания услуги.
Перед отправкой заявления пользователям рекомендуют проверить персональные данные и убедиться, что приложены все необходимые документы. Если обязательные поля не заполнены, система не позволит завершить подачу.
При этом перечень документов зависит от конкретной миграционной услуги, поэтому перед оформлением заявления стоит ознакомиться с ее условиями на портале.
На migration.enbek.kz также публикуют официальную информацию о миграции и трудоустройстве.
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