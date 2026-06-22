Число иностранцев, прибывших в Казахстан на постоянное место жительства, снизилось по итогам января-апреля 2026 года. Согласно обновлённой статистике, в страну переехали 7,3 тыс. человек – это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения: в январе-апреле 2025 года в Казахстан на ПМЖ прибыло 8,1 тыс. человек, а в 2024 году – 9,9 тыс. человек. Таким образом, снижение фиксируется уже второй год подряд.

Наибольшее число прибывших в 2026 году зафиксировано в январе – 2,6 тыс. человек. В предыдущие годы пики миграционной активности приходились на другие месяцы: в 2024 году – на февраль и март, в 2025 году – на февраль и апрель.

Направления переезда

Наибольший интерес у иностранцев по-прежнему вызывает Алматы – туда за четыре месяца переехали 1,6 тыс. человек.

Далее следуют Алматинская область (1,2 тыс.), Мангистауская область (1,1 тыс.), Астана (820 человек) и Жетысуская область (384 человека).

Приток мигрантов

Наименьшее число прибывших зафиксировано в Западно-Казахстанской области – всего 10 человек. Также низкие показатели отмечены в Кызылординской (19 человек) и области Улытау (20 человек) областях.

Снижение притока мигрантов отмечено в 9 из 20 регионов страны. Наибольшее падение зафиксировано в Алматинской области – минус 1,3 тыс. человек (снижение на 52,6%). Также сокращение наблюдается в Мангистауской и Акмолинской областях.

В то же время рост числа прибывших зафиксирован в Алматы (+454 человека), Астане (+174) и Жетысуской области (+166).

Несмотря на сохраняющийся интерес к переезду в Казахстан, общий миграционный поток иностранных граждан на ПМЖ продолжает снижаться второй год подряд. При этом основная концентрация миграции остаётся в крупнейших городах и отдельных экономически активных регионах.

Ранее Казахстан признали лучшей страной СНГ для переезда в 2026 году.