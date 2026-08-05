Учителям повысить зарплаты, а колледжи отдать бизнесу: что обещали партии на дебатах

Главной темой второго раунда стало развитие системы образования. Представители партий озвучили свои инициативы — от бесплатного высшего образования и внедрения искусственного интеллекта до повышения зарплат учителям и передачи колледжей частным компаниям.

ИИ, иностранные студенты и зарплаты учителей

Представитель партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы заявил, что партия намерена за пять лет обучить 5 миллионов казахстанцев цифровой безопасности и навыкам работы с искусственным интеллектом. По его словам, программа охватит школьников, педагогов и пожилых людей, а защита персональных данных должна стать одним из приоритетов. Партия Respublica представила сразу пять инициатив для высшего образования. Среди них — внедрение цифровой системы приема иностранных абитуриентов, расширение международных программ и программ двойных дипломов, развитие экспорта онлайн-образования, совершенствование независимой аккредитации и расширение академической свободы вузов.

Представитель партии «Ак жол» Дулат Тастекей выступил за повышение заработной платы учителей и создание достойных условий труда для педагогов. Он также напомнил о законодательных инициативах партии, включая предложения по равному финансированию государственных и частных школ.

Бесплатные вузы и экологическое воспитание

ОСДП, в свою очередь, вновь подняла вопрос бесплатного высшего образования. Представитель партии Максут Насибулов заявил, что такая модель успешно действует в Германии, Норвегии и Финляндии, а доступ к обучению в вузах не должен зависеть от материального положения семьи. Партия зеленых «Байтақ» сделала акцент на экологическом воспитании.

По словам Аслана Байзаханова, экологическая культура должна формироваться с детского сада и сопровождать человека на протяжении всей жизни. Он также сообщил, что партия уже обучила экологической грамотности более 150 тысяч человек.

Сельская квота и реформа колледжей

Представитель партии «Ауыл» Шахмардан Байманов предложил усилить контроль за программой «С дипломом — в село» и заявил, что выпускники, поступившие в вузы по сельской квоте, должны после получения диплома возвращаться работать в родные села. Он напомнил, что за последние три года 166 участников программы нарушили ее условия и теперь обязаны вернуть государству более 700 млн тенге.

Народная партия Казахстана предложила изменить систему подготовки рабочих кадров. Представитель НПК Бейбит Кусаинов заявил, что колледжи следует передавать в доверительное управление профильным частным компаниям. По его мнению, это позволит студентам проходить производственную практику во время учебы и повысит их шансы на трудоустройство, поскольку сегодня около 40% выпускников колледжей не работают по полученной специальности.