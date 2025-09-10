В послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было отмечено, что Правительству поручено создать единую цифровую систему для контроля миграционных потоков, передаёт BAQ.KZ. Глава государства подчеркнул, что отсутствие централизованного учёта миграции ведёт к серьёзным проблемам в регулировании рынка труда и социальной инфраструктуры.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова отметила, что миграция несёт не только риски, но и возможности для страны.

"Миграция - это не только опасность, но и возможности. Когда приезжают грамотные люди и остаются здесь жить, они приносят весь багаж знаний и технологии, приобретённые за границей. Если они будут работать на благо нашей страны, они очень быстро решат поставленные задачи", — сказала Смирнова.

По словам Смирновой, одновременно необходимо контролировать, чтобы Казахстан не становился местом пребывания для людей, готовых нарушать закон или участвовать в террористической деятельности.

Она также отметила, что президент подчеркнул важность поддержки квалифицированных специалистов любой национальности и вероисповедания, которые желают работать на благо страны.