В 2025 году в Казахстане количество сельских населённых пунктов сократилось на 83 единицы — до 6,1 тысячи, свидетельствуют данные БНС АСПиР РК об административно-территориальных единицах, передает BAQ.KZ.

Первое кредитное бюро отмечает, что тенденция к сокращению числа сёл наблюдается более 25 лет, но за последние три года темпы упразднения ускорились: с 2020 по 2022 год закрыли 46 деревень, а с 2023 по 2025 год — уже 199. В целом за период доступных наблюдений страна потеряла 1,8 тыс. сельских населённых пунктов.

Основной причиной ликвидации стало крайне малое население. Так, по данным последней переписи 2021 года, в 68 упразднённых сёлах 2025 года проживало всего 1,5 тыс. человек — в среднем менее 50 человек на село. В некоторых населённых пунктах жителей практически не осталось: в селе Малая Парамоновка Павлодарской области жителей не числилось вовсе, а в селах Мирное и Калиновка Северо-Казахстанской области — всего один и два человека соответственно.

Наибольший вклад в сокращение числа сёл внесли северные регионы: Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области, на долю которых приходится около 80% всех упразднённых деревень. За период было закрыто 68 сёл, при этом создано лишь одно новое — Нурлы в Целиноградском районе Акмолинской области.

Упразднение населённых пунктов производится в соответствии с законом: сёла, где численность населения на протяжении трёх лет не достигает 50 человек, исключаются из учетных данных и включаются в состав ближайшего крупного населённого пункта. При этом окончательное решение принимают местные власти с учётом мнения жителей.

Отмечается, что рост сельского населения в 2025 году зафиксирован лишь в Алматинской, Атырауской и Мангистауской областях. Во всех остальных регионах наблюдается сокращение деревень, чему способствует миграция и концентрация населения в городах.

Ситуация подчёркивает долгосрочную проблему демографического дисбаланса в сельской местности и необходимость стратегических мер по поддержке малых населённых пунктов.