В Казахстане наблюдается рост внутренней миграции. В мегаполисы стремится перебраться все больше людей, в то время как из регионов продолжается отток. Только в первом полугодии в Астану переехало свыше 26 тысяч человек. И это в полтора раза больше, чем в Алматы. Такие данные приводят в Бюро нацстатистики. Эксперты предупреждают, без системных решений страну ждут перенаселенные агломерации с перегруженной инфраструктурой. Если игнорировать проблему, можно получить более острые социальные и экономические перекосы. Как избежать диспропорции в этом вопросе, читайте в материале Baq.kz.

Казахстанцы стали чаще переезжать в города. Число мигрирующих внутри страны увеличилось почти на 21% по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликованы на сайте Бюро национальной статистики. Положительное сальдо миграции населения наблюдается в трех мегаполисах и в Алматинской области. В остальных регионах оно отрицательное.

"По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны. В Астане – 36 821 человек, в Алматы - 16934, в Шымкенте – 10838 человек, в Алматинской области -5500 человек", - следует из отчета статистиков.

На проблему миграционного оттока из регионов обратил внимание президент страны. В Послании он поручил правительству проанализировать причины переезда соотечественников в столицу и создать альтернативные центры социального и экономического притяжения.

Впрочем, помимо столицы выбор падает и на другие города-миллионники. Речь об Алматы и Шымкенте. При этом миграционный приток в столицу растет быстрее, обращает внимание демограф Шынар Тулешова. Причем, на протяжении последних лет.

"За 2024 год можно сказать, миграционный прирост города Астаны составлял 75 тысяч человек, а Алматы - 36 тысяч человек. То есть миграционный прирост Астаны в два раза почти выше, чем в Алматы", - рассказывает эксперт.

Миграционные процессы происходят во всем мире. В странах ОСЭР население мегаполисов составляет около 40 % от общей численности жителей. А в Казахстане – это четверть, говорит демограф.

"Это является такой закономерностью, можно сказать. Стоит отметить проблему диспропорции, то есть люди мигрируют из регионов в мегаполисы. Чтобы избежать перекосов, мы должны развивать регионы, откуда переезжают люди. Конечно, близлежащие регионы являются основными донорами. Например, если посмотреть Астану, здесь миграционный приток в основном идет из Акмолинской области. В Алматы едут из Жетысу, Туркестанской и Жамбылской областей. В основном все южные регионы. То есть нужно говорить, что эти города являются точками притяжения для этих регионов", - отмечает Жанар Тулешова.

По словам эксперта, необходимо тщательно изучить причины миграции. Как правило, они бывают объективными и субъективными. В первом случае в большие города люди едут за новыми возможностями. Для многих они связаны с обучением и карьерой.

"Во-первых, это могут быть студенты, которые переезжают в города, заканчивают учебу, остаются на местах, находят работу и остаются здесь. За ними могут переезжать родители. Во-вторых, это могут быть молодые семьи. Их может не устраивать доход или они ищут какие-то возможности карьерного роста, или, например, семьи с детьми. Не секрет, что у нас увеличивается численность детей, которые рождаются с особенностями. В мегаполисах качественнее медицина, есть специальные центры", - объясняет Шынар Тулешова.

И если повлиять на изменение объективных причин государство может, то на субъективные - практически нет, отмечает эксперт.

К слову, в столице и в Алматы сосредоточено большинство крупных вузов. В мегаполисах открывают филиалы и зарубежных университетов. Если бы их представительства появились в регионах, это могло бы сдержать миграционные потоки. В этом случае студенты оставались бы в своем городе или предпочли поехать в ближайший областной центр.

Впрочем, власти могут делать акцент на развитие агломераций. Например, создавать в них доступное жилье, образование и медицину.

"Например, можно развивать территорию Акмолинской области. Где-то переместить какие-то учебные заведения, условия лучшие создать именно в агломерациях. Нужно позаботиться об этом. И в Алматы также развивать Алатау сити. Почему президент об этом заговорил? Потому что Алатау сити, скажем, будет новой точкой роста. Это тоже может перенаправить потоки людей в агломерационные территории. Важно, чтобы качественная медицина была доступна и жителям сельской местности. Необходимо снабжать их профессиональными кадрами и обеспечивать необходимым оборудованием. Эти вопросы являются зачастую объективными причинами переезда людей", - уверена Шынар Тулешова.

Прежде же чем выстраивать дальнейшую миграционную политику, необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и провести соответствующе исследование. После чего принимать решения, но пускать этот процесс на самотек категорически нельзя, заключила демограф.

К слову, в прошлом году в Казахстане приняли комплексный план развития Астанинской агломерации. В документе прописали меры, которые должны помочь повысить качество жизни населения и снизить переуплотнение столицы. Другими словами, в пригородных территориях будут решать вопросы доступности общественного транспорта, проблемы с водоснабжением, а еще привлекать инвестиции и создавать рабочие места. Аналогичные меры подготовили и для снижения миграционной нагрузки на Алматы.

Депутат мажилиса Павел Казанцев также обращает внимание на то, что мир сейчас мобилен. Поэтому повлиять на миграционные процессы административными методами невозможно, подчеркивает парламентарий.

"Люди ищут, где теплее, где лучше, переехать сейчас нет проблем. Квартиры строятся, то есть бытовые вопросы не задерживают их, как это было когда-то. Но при этом возникают, конечно, н диспропорции, какие-то неплановые миграционные потоки в определенных местах возникают, так называемые заторы, которые нужно решать и законодательно. И президент именно к этому подводил, что нам нужно очень четко подойти к этому чувствительному вопросу, для того чтобы создать, скажем так, равномерные какие-то точки миграции, если они хотят свою жизнь связывать с большими городами", - считает Павел Казанцев.

По его словам, это объективный процесс, поскольку в села приходит автоматизация. Из-за чего местным жителям становится сложнее найти работу. В больших городах сделать это проще, однако жизнь в мегаполисах дороже, отмечает парламентарий.

"Выходом может быть создание интеллектуальных цифровых городов. То есть тут решаются две задачи. И первая - это модель нового населенного пункта с высокой степенью цифровизации, интеллектуализации и автоматизации. И, во-вторых, это новая точка сбора людей. Например, в Косшы население уже превысило сто тысяч человек. Еще 5-6 лет назад об этом даже думать было сложно. То есть вот такого рода сосредоточение людей даст возможность обеспечить их рабочими местами, жильем и так далее. Как-то более-менее позволит эту диспропорцию сократить", - считает депутат.

Многие едут в столицу, не владея информацией, продолжает Павел Казанцев. Об этом говорил и глава государства. Люди пытаются найти работу, зачастую им негде жить, и они вынуждены арендовать его.

"Мы видим те же самые дачные поселки, в которых люди уже живут просто друг на друге, там нет условий. Президент предупреждает, что это тоже нужно каким-то образом регулировать, но, опять же, не через запреты. А через распределение и рассредоточение, тем более, что в Казахстане это вполне себе приемлемый вариант. Тем более, с учетом наших климатических особенностей. Поэтому рассредоточение, наверное, должно будут решить те диспропорции, которые сейчас, к сожалению, накопились", - говорит мажилисмен.

Справиться с миграционными вызовами могут помочь государственные проекты по развитию села. В регионах необходимо развивать инфраструктуру. Кроме того, строить жилье для сотрудников, которые приедут туда работать. Повышать качество медицины, образования и открывать спортивные объекты.

"После очень долгих дебатов, споров и даже сопротивления определенного в некоторых государственных органах приняты стандарты села. В селе должны быть обязательно, школа, какое бы село не было, малокомплектная, но она должна быть. Должен быть фельдшерско-акушерский пункт, условно говоря, то есть, медицинская какая-то точка, спортивный или культурный объекты", - поясняет представитель депутатского корпуса.

В стандартах прописаны требования по наличию коммуникаций, дорожной инфраструктуры и обеспечению питьевой водой. По этим индикаторам оценивается работа акимов. Они отвечают за их исполнение.

В то же время, села и моногорода, из которых происходит отток населения из-за отсутствия работы, по мнению депутата, как бы это ни было печально, необходимо закрывать.

"Делать это необходимо комфортно для людей, хотя комфортно не получится. Это в любом случае дискомфорт, но, тем не менее, помочь людям переместиться в места большей концентрации людей, где есть работа, где есть лучшие условия. Потому что, никуда мы не денемся от этого, при сумасшедшем росте, при относительно высоком росте населения в Казахстане, вот это вот движение из аула, оно объективно будет продолжаться. И мы его должны просто правильно обрамить, правильно оформить, чтобы для людей это было комфортно. В некоторых областях это получается, в некоторых – нет, но для этого есть соответствующие госорганы. То есть, это акиматы, а также министерство труда и социальной защиты населения", - поделился Павел Казанцев.

По отчету Бюро национальной статистики, в первом полугодии в Казахстан прибыло 11 267 человек, а эмигрировало – больше 3,5 тысяч. Сальдо миграции составило 7 749 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число приезжающих сократилось на 21%.

В то же время число выбывших из нашей страны уменьшилось почти наполовину. Основной миграционный обмен, по-прежнему, происходит с государствами СНГ. На республики содружества приходится свыше 82 % приезжих. Доля уехавших составила почти 74 %.

За незаконное привлечение иностранной рабочей силы оштрафовали свыше 2 тысяч работодателей. Около 10 тысяч иностранцев и вовсе выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства. Им запретили въезд в Казахстан в течение 5 лет.

Стоит отметить, что незаконная миграция остаётся одной из острых проблем для нашей республики. В условиях роста мобильности населения и геополитических изменений, страна становится важным транзитным и принимающим государством, что порождает новые вызовы для национальной безопасности и экономики.

Казахстан привлекает мигрантов из соседних стран из-за наличия рабочих мест и географического положения. Однако отсутствие надлежащего контроля на границе, а также несовершенство миграционного законодательства создают почву для проникновения нелегалов.

Глава представительства международной организации по миграции - Агентства ООН по миграции в Казахстане Серхан Актопрак напоминает, что миграционные процессы должны отслеживаться на самом высоком уровне.

"Мы действительно благодарны правительству за их приверженность в регулировании миграции, чтобы это была миграция регулируемая, которая проходит в правильном порядке. Прежде всего, это делается через повышение осведомленности. Если будет соответствующая информация, люди не будут обращаться к незаконной миграции, к тем, кто как будто бы способствует и помогает, а на самом деле занимается незаконной деятельностью", - говорит представитель международной организации по миграции.

В самой международной организации по миграции - Агентстве ООН по миграции в Казахстане считают, что из-за пандемии и геополитических изменений снизился отток из страны. Кроме того, замедлился рост отрицательного сальдо. Казахстан стал еще более привлекательным как для мигрантов из Центральной Азии, так и для приезжих вне этого региона.

"Основной акцент делается на привлечение квалифицированных специалистов и работников в дефицитных профессиях, особенно в технической и инженерной сферах. При этом существенно сократилось количество трудящихся-мигрантов, а их восстановление идет медленно. Кроме того, активно привлекаются сезонные и домашние работники, заполняющие потребности локальных рынков труда в низкоквалифицированных секторах. Во-вторых, Казахстан становится всё более привлекательным для иностранных граждан для временного и постоянного проживания. Доля лиц с видом на жительство достигла 3% к 2024 году", - приводят данные в международной организации по миграции.

Специалисты Агентства ООН по миграции в Казахстане констатируют, что республика продолжает привлекать иностранных студентов, однако наблюдается изменение в их составе. Так, снизилось число поступающих из стран СНГ, однако в то же время растет количество абитуриентов из Азии. Это указывает на изменение миграционных тенденций и предпочтений.

"Мужчины по-прежнему составляют основную часть иностранных студентов, однако доля женщин заметно увеличилась. Число выпускников из числа иностранцев также увеличилось, что свидетельствует об улучшении имиджа Казахстана как образовательного центра, особенно в высшем образовании. Казахстан занимает важное место как транзитный центр для миграционных потоков в Центральной Азии. Основными странами происхождения транзитных пассажиров остаются Узбекистан и Кыргызстан, а поток из России также демонстрирует рост. Таджикистан показывает положительную динамику, тогда как поток из Турции значительно снизился", - поделились в международной организации.

При этом так называемая утечка мозгов, несмотря на снижение абсолютных показателей эмиграции, остается актуальной проблемой для Казахстана. По их данным, в последние годы, даже с учетом изменений в миграционных процессах, число граждан, утративших гражданство, составляет порядка 1% от общего числа населения.

"Казахстан остается важным источником рабочей силы для соседних стран. Основным вектором трудовой миграции из страны, как и в случае с образовательной миграцией, является Россия. На втором и третьем местах по популярности для трудовой миграции находятся Польша и Корея. Этническая миграция остается важным направлением миграционной политики. В общей структуре иностранцев, получивших разрешение на постоянное проживание в стране, доля этнических казахов составляет около 40%, по данным прошлого года", - поделились в Агентства ООН по миграции в Казахстане.

Тем временем, в Казахстане реализуют концепцию миграционной политики. Документ рассчитан до 2027 года. Как отмечают в министерстве труда и социальной защиты населения, в течение последних трех лет с помощью программы добровольного переселения удалось передислоцировать свыше 28 тысяч человек. За счет этого значительно снизился уровень отрицательного сальдо миграции в регионах расселения.

В профильном ведомстве работают над новым программным документом по развитию миграционной и демографической политики до 2030 года. В планах создать единую цифровую платформу по трудовой миграции. Обещает внедрить и электронные механизмы отбора, учета, а также интеграции трудовых мигрантов. Приоритет будут отдавать квалифицированным кадрам. А привлекать специалистов в трудодефицитные регионы планируют через систему занятости.

Как пообещала глава Минтруда Светлана Жакупова, в республике будет создана интеллектуальная экосистема цифрового управления миграцией. С помощью сервиса и планируют прогнозировать процессы. Всю госполитику в этой сфере намерены сопровождать современными информсистемами и технологиями обработки больших массивов данных.

Очевидно, что рост миграции в крупные города Казахстана - закономерный процесс, обусловленный поиском лучших возможностей для жизни, работы и образования. Однако одностороннее перераспределение населения приводит к перегрузке мегаполисов и упадку регионов. Для решения этой проблемы необходимо развивать инфраструктуру и социальные услуги в населенных пунктах, создавать новые центры притяжения и внедрять цифровые инструменты управления миграцией. Только так можно обеспечить сбалансированное развитие страны и повысить качество жизни во всех её уголках.