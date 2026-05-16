Миграцию сайгаков в Актюбинской области отслеживают с помощью GPS-датчиков

В Актюбинской области новорождённым сайгакам устанавливают специальные бирки с GPS-датчиками для отслеживания путей миграции животных. Работы проводят в период массового окота степных антилоп, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Исследованием занимаются сотрудники Института зоологии Казахстана совместно с представителями экологических организаций. Специалисты измеряют вес и длину тела сайгачат, берут образцы крови для анализов, а также устанавливают специальные метки.

Как рассказал биолог и директор региональной ассоциации экологических НПО «Табиғи орта» Айбат Музбай, GPS-бирки устанавливают самкам, тогда как самцам ставят обычные метки. Устройство весит всего 32 грамма, работает на солнечных батареях и передаёт данные о местонахождении животного четыре раза в сутки. Срок службы датчика составляет около трёх лет.

По словам специалиста, уже через несколько дней после рождения сайгачата способны преодолевать значительные расстояния вместе с матерями.

«Сайгачонок, которого мы пробирковали три дня назад, сегодня утром показал активность в семи километрах от места, где его нашли. Это говорит о том, что детёныши быстро крепнут и активно следуют за самками», — отметил Айбат Музбай.

Работы ведутся на территории Мугалжарского, Байганинского и Шалкарского районов, где обитает Устюртская популяция сайгаков. За охраной животных в период окота следят сотрудники РГКП «Охотзоопром».

По словам старшего инспектора Шокана Акылбекова, в последние годы случаи миграции сайгаков на территорию Узбекистана стали значительно реже, поскольку условия в Казахстане остаются благоприятными для животных.

По последним данным, численность Устюртской популяции превышает 78 тысяч особей. Кроме того, в регионе обитают около 190 тысяч сайгаков Бетпакдалинской популяции и небольшие группы Уральской популяции.