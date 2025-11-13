Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал владельцем столичного футбольного клуба "Жеңіс", передаёт BAQ.KZ.

Ранее Ломтадзе анонсировал планы по созданию футбольной академии мирового уровня, и теперь стало известно, что она будет построена на базе клуба "Жеңіс". Юные таланты смогут бесплатно тренироваться по международным стандартам, занимаясь с ведущими специалистами Казахстана и Англии.

"Моя мечта - создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня, где будут воспитываться будущие звезды. Футбол - спорт, объединяющий людей, и с помощью современных технологий мы сможем вывести казахстанский футбол на новый уровень", - сказал Михаил Ломтадзе. "Приход инвестора такого уровня — огромная возможность для развития клуба. Мы уверены, что вместе сможем вернуть "Жеңіс" былую славу и внести вклад в будущее казахстанского футбола", - отметил генеральный директор ФК "Жеңіс" Айдын Кожахмет.

ФК "Жеңіс" основан в 1964 году и является одним из старейших и титулованных клубов страны. В его истории — три чемпионских титула Казахстана (2000, 2001, 2006) и три победы в Кубке страны (2001, 2002, 2005).

Академия станет центром подготовки молодых игроков с бесплатным обучением и современными методиками, что позволит Казахстану воспитывать футболистов мирового уровня.