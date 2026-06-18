Правительство Казахстана утвердило выплаты денежных вознаграждений спортсменам и тренерам по итогам XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в Милане и Кортине-д’Ампеццо. На эти цели из резерва Правительства выделено более 250 миллионов тенге.

Согласно постановлению, серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Михаил Шайдоров получит 250 тысяч долларов США. Конькобежка Надежда Морозова, вошедшая в число шести сильнейших спортсменок Игр, получит 5 тысяч долларов США.

Денежные премии также предусмотрены для первых, личных и главных тренеров спортсменов. Всего выплаты получат два спортсмена и пять тренеров.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством местные исполнительные органы окажут олимпийцам дополнительную поддержку. Акиматы предоставят призёрам зимних Олимпийских игр бесплатные квартиры из коммунального жилищного фонда.