Историческая победа Михаил Шайдоров на зимних Олимпийских играх-2026 принесла не только славу Казахстану, но и внушительную финансовую премию, сообщает BAQ.kz.

Согласно законодательству страны, олимпийский чемпион получает $250 000, что составляет примерно 123,7 миллиона тенге. Серебряные призёры получают $150 000 (около 74,2 млн тенге), а бронзовые — $75 000 (примерно 37,1 млн тенге). Для сравнения, в некоторых соседних странах выплаты за золотую медаль существенно ниже: в России олимпийские чемпионы получают порядка $60 000, в Беларуси — около $50 000, а в Украине — примерно $40 000, что делает награду Шайдорова одной из самых высоких в регионе.

Эта медаль стала вторым олимпийским золотом в истории независимого Казахстана на зимних Играх. Первое принес Владимир Смирнов на Зимней Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, выиграв гонку на 50 км классическим стилем.

На Играх-2026 21-летний Шайдоров после короткой программы занимал лишь пятое место, но в произвольной программе сумел сенсационно опередить всех конкурентов и завоевать золото, став настоящей сенсацией соревнований.