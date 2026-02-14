Лидер мужской сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Зимних Олимпийских игр 2026, которые проходят в Италии, сообщает BAQ.kz.

После короткой программы казахстанец занимал пятое место с результатом 92,94 балла. В произвольной программе Шайдоров получил 198,64 балла, набрав в сумме 291,58. В своем выступлении он чисто исполнил пять четверных прыжков, что позволило ему подняться на первую строчку итогового протокола и стать олимпийским чемпионом.

Серебряную медаль завоевал Юма Кагияма (280,06 балла), бронза — у Шун Сато (274,90).

Эта победа стала второй золотой медалью Казахстана в истории участия в зимних Олимпийских играх в статусе независимой страны. Ранее на высшую ступень пьедестала поднимался лыжник Владимир Смирнов на Зимних Олимпийских играх 1994.

Кроме того, это первая в истории страны золотая медаль в фигурном катании. До этого лучшим результатом была бронза Денис Тен на Зимние Олимпийские игры 2014.

Михаил Шайдоров — казахстанский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Родился в 2004 году. На международной арене заявил о себе в юниорском возрасте, став призёром этапов серии ISU и участником крупных турниров. Постепенно закрепился в статусе лидера мужской сборной Казахстана. Известен сложным техническим контентом программ, в том числе стабильным исполнением четверных прыжков.

До победы на Олимпийских играх-2026 Шайдоров входил в число сильнейших фигуристов Азии и регулярно представлял страну на чемпионатах мира и континентальных первенствах.