Михаил Шайдоров рассказал о любимом меме
Сегодня 2026, 08:54
93Фото: Olympic.kz
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в интервью телеканалу Qazsport поделился, какой мем считает самым смешным, сообщает BAQ.kz.
По словам спортсмена, больше всего его рассмешило видео с подписью: "Когда ты понял, что возле твоего дома положат асфальт".
Шайдоров признался, что этот мем стал для него "самым взрывным и смешным".
Другое видео, где рассказывается о его пути в спорте, довёл олимпийского чемпиона до слёз. Он отметил, что воспринимает его как отражение своего пути и пережитых трудностей.
Фигурист добавил, что он перфекционист и часто многое забывает, но подобные видео вызывают у него сильные эмоции и помогают оглянуться на пройденный путь.
