Олимпийский чемпион и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Шайдоров определился с ближайшими международными стартами. Казахстанский фигурист примет участие в двух этапах престижной серии Гран-при ISU сезона-2026/2027 и встретится с рядом ведущих спортсменов мирового фигурного катания, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.

Старт пройдет во Франции

Первым турниром для Шайдорова станет Grand Prix de France, который состоится с 23 по 25 октября в городе Анже.

В мужском одиночном катании вместе с казахстанцем выступят француз Адам Сяо Хим Фа, эстонец Александр Селевко, итальянец Николай Мемола, японцы Као Миура и Сота Ямамото, южнокореец Минкю Со, словак Адам Хагара, а также американцы Джимми Ха и Джейкоб Санчес.

Турнир во Франции станет одним из самых конкурентных стартов осенней части сезона и позволит оценить готовность спортсменов после межсезонья.

Второй этап в Китае

Следующим соревнованием для казахстанца станет Cup of China, который пройдет с 6 по 8 ноября в китайском Шэньчжэне.

Среди соперников Шайдорова заявлены грузин Ника Эгадзе, японцы Као Миура и Сюн Сато, южнокорейцы Ча Джун Хван и Минкю Со, латвиец Денис Васильевс, американцы Люциус Казанецки и Джейкоб Санчес. Кроме того, на домашнем льду выступят три представителя Китая, двое из которых пока не определены.

Михаил Шайдоров подходит к новому сезону в статусе одного из лидеров мирового фигурного катания. На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане он завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании, набрав 291,58 балла. Эта победа стала исторической для Казахстана. Шайдоров принес стране лишь второе золото зимних Олимпиад в истории независимости после триумфа лыжника Владимира Смирнова в 1994 году.

После короткой программы казахстанец занимал пятое место, однако в произвольной программе исполнил пять четверных прыжков и сумел опередить главных фаворитов турнира — американца Илью Малинина и японца Юму Кагияму. Подготовкой спортсмена руководит олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов. Теперь внимание болельщиков будет приковано к осенним этапам Гран-при, где Шайдоров начнет новый международный сезон в статусе действующего олимпийского чемпиона.