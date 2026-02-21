Михаил Шайдоров выступит на гала-шоу в образе панды

Сегодня 2026, 20:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня 2026, 20:49
Сегодня 2026, 20:49
175
Фото: НОК РК

Сегодня олимпийский чемпион Михаил Шайдоров выступит на гала-шоу Милана-Кортины-2026, передает BAQ.KZ.

Казахстанский фигурист исполнит показательный номер в образе «Кунг-фу Панды».

Начало шоу в 23:55. Трансляции будет вестись на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар», Jibek Joly.

Самое читаемое

Наверх