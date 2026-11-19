Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров больше не работает с Алексеем Урмановым, под руководством которого готовился к Олимпийским играм. Контракт с тренером расторгнут, а спортсмен начинает новый олимпийский цикл. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр поблагодарил Урманова за три года работы с командой Шайдорова и выразил надежду, что тренер продолжит работать с молодыми казахстанскими фигуристами.

«Мы со своей стороны хотим сказать огромное спасибо Алексею Урманову. Это человек, который сам завоевал олимпийское золото и помог подготовить олимпийского чемпиона», — сказал Мырзабосынов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, Шайдоров начал новый олимпийский цикл. С начала года фигурист провел 13 учебно-тренировочных сборов и выступил на нескольких соревнованиях.

Министр отметил, что спортсмен вправе сам выбрать команду, с которой будет готовиться к следующим стартам и осваивать новые элементы.