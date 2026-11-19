Шайдоров расстался с тренером, который привёл его к олимпийскому золоту
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров больше не работает с Алексеем Урмановым, под руководством которого готовился к Олимпийским играм. Контракт с тренером расторгнут, а спортсмен начинает новый олимпийский цикл. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Министр поблагодарил Урманова за три года работы с командой Шайдорова и выразил надежду, что тренер продолжит работать с молодыми казахстанскими фигуристами.
«Мы со своей стороны хотим сказать огромное спасибо Алексею Урманову. Это человек, который сам завоевал олимпийское золото и помог подготовить олимпийского чемпиона», — сказал Мырзабосынов, отвечая на вопросы журналистов.
По словам министра, Шайдоров начал новый олимпийский цикл. С начала года фигурист провел 13 учебно-тренировочных сборов и выступил на нескольких соревнованиях.
Министр отметил, что спортсмен вправе сам выбрать команду, с которой будет готовиться к следующим стартам и осваивать новые элементы.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- Автокредиты под 4%: почему программа не справляется со спросом
- Эффективная энергия ветра - Как Костанайская область решает проблему дефицита электричества с помощью зеленой энергетики
- В Казахстане пересмотрят правила казахского языка и подготовят 19 новых словарей