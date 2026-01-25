Михаил Шайдоров завершил выступление на чемпионате четырех континентов в Пекине
Фигурист будет представлять Казахстан на Олимпийских играх-2026.
Сегодня, 16:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
36Фото: НОК РК
Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завершил выступление на чемпионате четырех континентов в Пекине (Китай), передаёт BAQ.KZ.
После короткой программы казахстанец занимал промежуточное четвертое место.
В произвольной Шайдоров завершил свой прокат с результатом 175.65 балла. В сумме он набрал 266.20. В итоге казахстанский фигурист финишировал на пятой строчке.
Победу одержал Као Миура (Япония) - 273.73. Серебряную медаль завоевал Ча Джун Хван (Южная Корея) - 273.62. Замкнул тройку лучших японец Сота Ямамото - 270.07.
Диас Жиренбаев стал 20-м (185.43), Олег Мельников - 21-м (164.34).
Самое читаемое
- 600 млн долга и 20 лет без инвестиций: что происходит с трамваями в Усть-Каменогорске
- Казахстан улучшил позицию в Кубке наций по биатлону после гонок в Чехии
- 142 свалки ликвидировано в Актюбинской области
- В Турции произошло сильное землетрясение
- Дихан Камзабекұлы предложил обозначить в Конституции светскость системы образования и культуры