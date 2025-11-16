Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на этапе Гран-при в Лэйк-Плэсиде, США, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В короткой программе спортсмен показал третий результат, а в произвольной стал лучшим, набрав 161,42 балла.

Суммарно Шайдоров набрал 251,09 балла, что позволило ему завоевать серебряную медаль. Победу одержал французский фигурист Кевин Аймоз с результатом 253,53 балла, а бронзу получил японец Казуки Томоно - 245,57 балла.