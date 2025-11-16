Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в США
Победу одержал французский фигурист Кевин Аймоз.
Сегодня, 22:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
89
Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на этапе Гран-при в Лэйк-Плэсиде, США, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
В короткой программе спортсмен показал третий результат, а в произвольной стал лучшим, набрав 161,42 балла.
Суммарно Шайдоров набрал 251,09 балла, что позволило ему завоевать серебряную медаль. Победу одержал французский фигурист Кевин Аймоз с результатом 253,53 балла, а бронзу получил японец Казуки Томоно - 245,57 балла.
Самое читаемое
- В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
- Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Какие меры безопасности ожидаются в Астане на время матча Казахстан - Бельгия
- В Южной Корее вспыхнул крупный пожар на логистическом складе