Главной сенсацией соревнований стала уверенная победа казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Шайдоров, лидировавший после короткой программы, сумел сохранить лидерство и по итогам произвольного проката. Несмотря на падение на четверном тулупе и ошибки в каскаде, спортсмен продемонстрировал высокий уровень техники, выполнив три элемента ультра-си: четверной лутц, четверной флип и тройной аксель в комбинации с тройным лутцем.

За произвольную программу казахстанец получил 187,21 балла — лучший результат дня. Общая сумма его выступления составила 282,22 балла, что позволило ему уверенно занять первое место и завоевать золотую медаль турнира.

Итоговый протокол:

Михаил Шайдоров (Казахстан) — 282,22

Ника Эгадзе (Грузия) — 266,90

Джейсон Браун (США) — 257,81

Действующий чемпион Казахстана Диас Жиренбаев завершил соревнования на 11-м месте, набрав 208,68 балла.

Победа на Мемориале Дениса Тена стала для Михаила Шайдорова важной вехой в начале нового сезона и укрепила его статус одного из лидеров мужского одиночного катания.