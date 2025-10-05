Михаил Шайдоров завоевал золото Мемориала Дениса Тена в Алматы
В Алматы завершился престижный турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger — Мемориал Дениса Тена.
Главной сенсацией соревнований стала уверенная победа казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Шайдоров, лидировавший после короткой программы, сумел сохранить лидерство и по итогам произвольного проката. Несмотря на падение на четверном тулупе и ошибки в каскаде, спортсмен продемонстрировал высокий уровень техники, выполнив три элемента ультра-си: четверной лутц, четверной флип и тройной аксель в комбинации с тройным лутцем.
За произвольную программу казахстанец получил 187,21 балла — лучший результат дня. Общая сумма его выступления составила 282,22 балла, что позволило ему уверенно занять первое место и завоевать золотую медаль турнира.
Итоговый протокол:
Михаил Шайдоров (Казахстан) — 282,22
Ника Эгадзе (Грузия) — 266,90
Джейсон Браун (США) — 257,81
Действующий чемпион Казахстана Диас Жиренбаев завершил соревнования на 11-м месте, набрав 208,68 балла.
Победа на Мемориале Дениса Тена стала для Михаила Шайдорова важной вехой в начале нового сезона и укрепила его статус одного из лидеров мужского одиночного катания.
