Микроавтобус перевернулся в Стамбуле из-за снегопада: более 10 человек пострадали
Сегодня, 16:33
Фото: Report
В результате опрокидывания микроавтобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Согласно информации, водитель служебного микроавтобуса, двигавшегося в направлении Стамбульского аэропорта, потерял управление на скользкой из-за снегопада дороге. После этого транспортное средство наехало на бордюр, а затем перевернулось, в ДТП пострадали 11 человек.
На место происшествия были направлены медики, сотрудники полиции и спасатели, травмированных госпитализировали, сведений об их состоянии нет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
