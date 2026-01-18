  • 18 Января, 17:59

Микроавтобус перевернулся в Стамбуле из-за снегопада: более 10 человек пострадали

Фото: Report

В результате опрокидывания микроавтобуса в Стамбуле пострадали 11 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

Согласно информации, водитель служебного микроавтобуса, двигавшегося в направлении Стамбульского аэропорта, потерял управление на скользкой из-за снегопада дороге. После этого транспортное средство наехало на бордюр, а затем перевернулось, в ДТП пострадали 11 человек.

На место происшествия были направлены медики, сотрудники полиции и спасатели, травмированных госпитализировали, сведений об их состоянии нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

