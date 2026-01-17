В Экибастузе микроавтобус с четырьмя рыбаками провалился под лед на водохранилище в районе 9-й насосной станции. Сообщение о происшествии поступило в полицию 17 января в 7:33, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На место первым прибыл участковый инспектор полиции Архар Оспанов. Он обнаружил автомобиль и находившихся рядом мужчин, после чего передал координаты следственно-оперативной группе и сотрудникам службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате спасательной операции все четверо мужчин были эвакуированы и получили первую медицинскую помощь. Как уточнил начальник управления полиции Экибастуза Толеген Кудайбергенов, рыбаки сильно замерзли: вода на их одежде успела заледенеть, поэтому для оказания помощи спасателям пришлось разрезать одежду. Пострадавших с признаками переохлаждения доставили в медицинское учреждение, угрозы их жизни нет.

По данным полиции, мужчины выехали на зимнюю рыбалку, несмотря на сильные морозы и предупреждения об опасности выхода на лед. После выгрузки снастей автомобиль провалился под воду, извлечь его не удалось.

Правоохранительные органы вновь призвали жителей воздержаться от поездок и выхода на лед в период низких температур, подчеркнув, что безопасность должна оставаться приоритетом.