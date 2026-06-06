Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Грузии
Один человек погиб.
Сегодня 2026, 16:35
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Сегодня 2026, 16:35Сегодня 2026, 16:35
178Фото: Report
В грузинском Гардабани, где проживают азербайджанцы, микроавтобус, который вез учеников школы Косалы на экскурсию, попал в аварию.
Как сообщает Report, инцидент произошел, когда транспортное средство с 30 пассажирами было припарковано на обочине дороги. В микроавтобус врезался легковой автомобиль.
"В результате столкновения один из водителей оказался зажат между машинами и скончался на месте от полученных травм. Погибшим оказался 68-летний житель Гардабани", - говорится в материале.
Несколько школьников получили травмы различной степени тяжести. Официальной информации о точном числе пострадавших и их состоянии пока нет.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. По факту проводится расследование.
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