Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции: погибли три человека
Полиция начала расследование инцидента.
Сегодня, 13:28
111Фото: Report
В районе Тарсус провинции Мерсин на юге Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, а еще 16 получили травмы, передает передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По предварительным данным, микроавтобус с рабочими столкнулся с грузовиком, въехав в него сзади. От сильного удара трое пассажиров скончались на месте, остальные пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы после оказания первой медицинской помощи.
На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.
Все обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.
