  • 28 Сентября, 14:33

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции: погибли три человека

Полиция начала расследование инцидента.

Сегодня, 13:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
111
Фото: Report

В районе Тарсус провинции Мерсин на юге Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, а еще 16 получили травмы, передает передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По предварительным данным, микроавтобус с рабочими столкнулся с грузовиком, въехав в него сзади. От сильного удара трое пассажиров скончались на месте, остальные пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы после оказания первой медицинской помощи.

На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Все обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Самое читаемое

Наверх