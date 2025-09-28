В районе Тарсус провинции Мерсин на юге Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, а еще 16 получили травмы, передает передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По предварительным данным, микроавтобус с рабочими столкнулся с грузовиком, въехав в него сзади. От сильного удара трое пассажиров скончались на месте, остальные пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшие больницы после оказания первой медицинской помощи.

На месте аварии работали спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Все обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.