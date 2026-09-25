Милад Карими остановился в шаге от второй медали Азиатских игр-2026

Казахстанский гимнаст Милад Карими занял четвертое место в финале упражнений на перекладине на Азиатских играх-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония).

В решающем выступлении Карими получил от судей 13,666 балла. Этот результат позволил казахстанцу занять четвертое место.

Золотую медаль завоевал представитель Китая Тянь Хао, набравший 14,700 балла. Серебряным призером стал японец Синноскэ Ока с результатом 14,033 балла. Бронза досталась Карлосу Эдрелю Юло из Филиппин, который, как и Карими, получил 13,666 балла.

Ранее Милад Карими завоевал серебряную медаль в финале вольных упражнений.