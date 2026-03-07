В столице Азербайджана Баку проходит второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Спортсмен национальной сборной Казахстана Милад Карими поднялся на пьедестал почёта, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В финале вольных упражнений казахстанец набрал 14.300 балла и стал серебряным призёром. Отметим, что в этой дисциплине Милад является бронзовым призёром чемпионата мира 2023 года.

Вольные упражнения, призёры:

1. Егор Шарамков (Нейтральный атлет, Беларусь) - 14.533

2. Милад Карими (Казахстан) - 14.300

3. Казуки Минами (Япония) - 14.200

Сегодня в финале на параллельных брусьях казахстанец Дмитрий Патанин занял 7-е место.

Завтра в финалах выступят Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов (конь-махи), а также Милад Карими и Диас Тойшыбек (перекладина).