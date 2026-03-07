Милад Карими стал серебряным призёром этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
В финале вольных упражнений казахстанец набрал 14.300 балла.
Сегодня 2026, 22:09
124Фото: Министерство туризма и спорта РК
В столице Азербайджана Баку проходит второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Спортсмен национальной сборной Казахстана Милад Карими поднялся на пьедестал почёта, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
В финале вольных упражнений казахстанец набрал 14.300 балла и стал серебряным призёром. Отметим, что в этой дисциплине Милад является бронзовым призёром чемпионата мира 2023 года.
Вольные упражнения, призёры:
1. Егор Шарамков (Нейтральный атлет, Беларусь) - 14.533
2. Милад Карими (Казахстан) - 14.300
3. Казуки Минами (Япония) - 14.200
Сегодня в финале на параллельных брусьях казахстанец Дмитрий Патанин занял 7-е место.
Завтра в финалах выступят Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов (конь-махи), а также Милад Карими и Диас Тойшыбек (перекладина).
