Милад Карими взял серебро Азиатских игр в напряженном финале

Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебро XX летних Азиатских игр в Японии, уступив победителю всего 0,066 балла, передает BAQ.KZ.

Карими выступал в финале вольных упражнений среди мужчин и получил 14,600 балла.

Золото досталось филиппинцу Карлосу Юло, который набрал 14,666 балла. Казахстанец остался совсем рядом с первым местом.

Бронзовую медаль завоевал представитель Японии Шома Цукияма с результатом 14,566 балла.

Разница между первым и третьим местами составила всего 0,100 балла, поэтому борьба за медали получилась очень плотной.

Для Карими это еще одна награда на крупном международном турнире.

XX летние Азиатские игры в Японии продлятся до 4 октября.