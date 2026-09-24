Милад Карими взял серебро Азиатских игр в напряженном финале
24 Сентября 2026, 13:50
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24 Сентября 2026, 13:5024 Сентября 2026, 13:50
104Фото: @DRSQazaqstan
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебро XX летних Азиатских игр в Японии, уступив победителю всего 0,066 балла, передает BAQ.KZ.
Карими выступал в финале вольных упражнений среди мужчин и получил 14,600 балла.
Золото досталось филиппинцу Карлосу Юло, который набрал 14,666 балла. Казахстанец остался совсем рядом с первым местом.
Бронзовую медаль завоевал представитель Японии Шома Цукияма с результатом 14,566 балла.
Разница между первым и третьим местами составила всего 0,100 балла, поэтому борьба за медали получилась очень плотной.
Для Карими это еще одна награда на крупном международном турнире.
XX летние Азиатские игры в Японии продлятся до 4 октября.
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